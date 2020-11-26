Скажена лисиця атакувала домашню собаку на Зборівщині

Сьогодні голова Зборівської райдержадміністрації Сергій Рудяк провів позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації.

Під час засідання, начальник управління держпродспоживслужби Ігор Задорожний повідомив, що в дворі жителя с. Озерянка загинув собака, який мав контакт з лисом. При виїзді на місце події спеціалістами Зборівської районної державної лікарні ветеринарної медицини встановлено підозру на сказ , в тварини було відчленовано голову та відправлено в Тернопільську державну регіональну лабораторію Держпродспоживслужби для дослідження на сказ, а труп спалено , в господарстві де вбито лиса проведено вимушену вакцинацію кіз та котів та проведено дезінфекцію.

Враховуючи вище наведене та з метою забезпечення виконання Інструкції «Про заходи боротьби із сказом тварин» від 15 березня 1994 р. № 5, комісія прийняла наступне рішення:

– оголосити неблагополучним по сказу та ввести карантинні обмеження в селі Озерянка Зборівської ОТГ Зборівського району;

– затвердити план ліквідації вогнища сказу в селі Озерянка Зборівської ОТГ Зборівського району згідно додатку.

– відповідальним виконавцям інформувати про проведену роботу Зборівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області до 28.01.2021 року.

Також начальник Зборівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Ігор Задорожний ознайомив присутніх з епізоотичною ситуацією в районі щодо інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин та птиці.

Врахувавши подану інформацію, комісія прийняла відповідні рішення.