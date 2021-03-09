Незабаром маленькі жителі села Підгородне Тернопільського району підуть у нову школу

Будівництво навчально-виховного комплексу у Підгородньому було заплановане ще у 2018 році. Тоді підготували проєкт, кошторис, але на цьому все зупинилося. Грошей на будівництво не знайшли, а десятки дітей з приміського села були змушені їздити на навчання в обласний центр та інші села. Удосконалили проєкт і за рік з нуля звели двоповерхову будівлю вже у 2020 році завдяки президентській програмі #Велике_будівництво.

Навчально-виховний комплекс розрахований на 70 дітей. Вартість – 32,5 млн грн. Роботи проводяться за кошти ДФРР на умовах співфінансування з органом місцевого самоврядування. Тут вже завершено зовнішні роботи, підведено комунікації. Цей заклад дуже важливий для громади й стане хорошою альтернативою старій сільській школі, яка уже давно не відповідає сучасним вимогам.

Завершити будівництво НВК планується влітку, щоб заклад могли підготувати до нового навчального року і вже з 1 вересня діти займатимуться у нових, сучасних класах.