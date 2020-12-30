Що таке ревматизм і звідки він береться 

Ангіна і скарлатина не так нешкідливі, як здається. Проте іноді вони призводять до тяжких хвороб серця і суглобів.

ЩО ТАКЕ РЕВМАТИЗМ?

Багато хто називає ревматизмом запалення суглобів. Насправді правильна назва цього порушення – ревматоїдний артрит. А ревматизм, або гостра ревматична лихоманка (ГРЛ), – це хвороба-ускладнення, що вражає серце, суглоби, шкіру і нервову систему. Вона виникає після ангіни або скарлатини, викликаної стрептококової інфекцією групи А.

Найчастіше страждають діти старше 3 років і молоді люди до 21 року, які не лікуються антибіотиками або мають підвищену сприйнятливість до інфекції.

ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ РЕВМАТИЗМ?

У стрептокока є особливі білки-антигени. Ці речовини здатні повторювати структуру деяких білків людського організму, розташованих в оболонці суглобового хряща, в серці, а також в інших тканинах. Імунна система розпізнає стрептококи і запускає синтез антитіл, які атакують антигени бактерій, а помилково і білки внутрішніх органів. Організм починає працювати неправильно, і це проявляється по-різному.

ЯКІ СИМПТОМИ РЕВМАТИЗМУ?

Зазвичай ознаки виникають через 2-4 тижні після зараження і можуть проявлятись як кардит (ураження серця), поліартрит (запалення суглобів), а також кільцеподібною еритемою, ревматичними вузликами або хореєю (ураженням нервової системи).

При ревматизмі можуть комбінуватися інші симптоми, найчастіше це:

зниження апетиту;

слабкість і нездужання;

гострий біль в животі справа, іноді схожий на апендицит;

температура вище 38,5 ° C.

ЩО РОБИТИ ПРИ ПІДОЗРІ НА РЕВМАТИЗМ?

Якщо після перенесеної ангіни або скарлатини з’явилися будь-які з перерахованих симптомів, дитину потрібно відвести до педіатра, а дорослим звернутися до терапевта. Лікар проведе огляд і призначить обстеження.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені спеціалісти, які займаються діагностикою і лікуванням ревматизму у дорослих і дітей.

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