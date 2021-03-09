Тернопільській школі І-ІІІ ступенів – медичному ліцею №15 присвоять ім’я Лесі Українки

Цьогоріч українці відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки, генія української та світової літератури, перекладачки, фольклористки і громадської діячки. Жінки, яка входить в тріаду творців української нації: Шевченко-Франко-Українка.

З цієї нагоди депутатами було прийнято рішення ініціювати управлінню освіти і науки міської ради присвоєння назви Тернопільському навчально – виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» імені Лесі Українки.

Після проведення управлінням ряду заходів та процедур, буде підготовлено відповідний проект рішення на розгляд міської ради.