16:01 | 9.03.2021
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Новини Тернополя 

Тернопільській школі І-ІІІ ступенів – медичному ліцею №15 присвоять ім’я Лесі Українки

Irena 0 Views Прокоментуй!

Цьогоріч українці відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки, генія української та світової літератури, перекладачки, фольклористки і громадської діячки. Жінки, яка входить в тріаду творців української нації: Шевченко-Франко-Українка.

З цієї нагоди депутатами було прийнято рішення ініціювати управлінню освіти і науки міської ради присвоєння назви Тернопільському навчально – виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» імені Лесі Українки.

Після проведення управлінням ряду заходів та процедур, буде підготовлено відповідний проект рішення на розгляд міської ради.

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