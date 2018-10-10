Новоутворений Тернопільський апеляційний суд відновив розгляд справ

Новоутворений Тернопільський апеляційний суд відновив розгляд цивільних справ, кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення тим самим складом судової колегії, яка розпочинала слухання справи, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Про дату і час судового засідання учасники судового процесу будуть повідомлені в установленому законом порядку.

Також звертаємо Вашу увагу, що офіційним сайтом новоутвореного Тернопільського апеляційного суду є веб-сторінка на порталі Судової влади за наступним посиланням: https://court.gov.ua/sud4817/.