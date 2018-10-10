Під час фестивалю «86: Післямова» у Тернополі покажуть свіже добірне авторське кіно

12-14 жовтня у Тернополі відбуватиметься фестиваль «86: Післямова».

У програмі урбаністична документалістика «B-Movie: звук і пристрасть у Берліні» (Йорґ Гоппе, Клаус Мек, Гайко Ланґе), «Від станції до станції» (Даґ Ейткен) та українські короткі метри кінолабораторії MyStreetFilmsUkraine. Покази відбуватимуться у Палаці кіно.

Крім нагоди переглянути гіти фестивалю, можна буде поспілкуватись із режисерами та кураторами стрічок. Опісля відбудеться вечірка електронної музики.

— Подія такого ґатунку в Тернополі відбувається вперше. Це поєднання добірного мистецького відео та урбаністичного ладу. На вечірці «86:Післямови» зіграють Souteneur, Zeleni Sestry, Akodiyos, DJ Kapusta й DJ Zavgoth, — каже амбасадор «86: Післямова» у Тернополі Ярослав Качмарський.

«86: Післямова» — серія спеціальних подій від Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики «86», що відбувається щорічно у Славутичі.

Партнери тернопільської едиції фестивалю – Тернопільська кінокомісія та творчі спілки Pincet і TeperTut.

Більше інформації про покази, вечірку, фестиваль, квитки:

http://pincet.space/86ternopil/

https://www.facebook.com/events/320647498668545/