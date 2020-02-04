13:31 | 4.02.2020
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Переможці конкурсу «Учитель року – 2020» на Тернопільщині

Irena 2 Views Прокоментуй!

Церемонія нагородження переможців і лауреатів обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» відбулася 3 лютого, у Тернополі.

Кращих педагогів краю з перемогою привітав заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак. 

За звання кращого змагалися 358 учителів Тернопільської області. Переможцями конкурсу «Учитель року – 2020» стали:

  • Желізко Юлія Вікторівна, номінація «Зарубіжна література»
  • Музичка Михайло Миронович, номінація «Історія»
  • Крих Роман Васильович, номінація «Образотворче мистецтво»
  • Матвієшин Тетяна Ігорівна, номінація «Початкова освіта»
  • Богера Лариса Іванівна, номінація «Хімія»

Переможців обласного етапу очікує ще одне випробування – фінальний національний етап конкурсу.

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