Переможці конкурсу «Учитель року – 2020» на Тернопільщині
Церемонія нагородження переможців і лауреатів обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» відбулася 3 лютого, у Тернополі.
Кращих педагогів краю з перемогою привітав заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак.
За звання кращого змагалися 358 учителів Тернопільської області. Переможцями конкурсу «Учитель року – 2020» стали:
- Желізко Юлія Вікторівна, номінація «Зарубіжна література»
- Музичка Михайло Миронович, номінація «Історія»
- Крих Роман Васильович, номінація «Образотворче мистецтво»
- Матвієшин Тетяна Ігорівна, номінація «Початкова освіта»
- Богера Лариса Іванівна, номінація «Хімія»
Переможців обласного етапу очікує ще одне випробування – фінальний національний етап конкурсу.