Переможці конкурсу «Учитель року – 2020» на Тернопільщині

Церемонія нагородження переможців і лауреатів обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» відбулася 3 лютого, у Тернополі.

Кращих педагогів краю з перемогою привітав заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Арсен Марчишак.

За звання кращого змагалися 358 учителів Тернопільської області. Переможцями конкурсу «Учитель року – 2020» стали:

Желізко Юлія Вікторівна, номінація «Зарубіжна література»

Музичка Михайло Миронович, номінація «Історія»

Крих Роман Васильович, номінація «Образотворче мистецтво»

Матвієшин Тетяна Ігорівна, номінація «Початкова освіта»

Богера Лариса Іванівна, номінація «Хімія»

Переможців обласного етапу очікує ще одне випробування – фінальний національний етап конкурсу.