12:32 | 4.02.2020
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Митрополит Василій охрестив 5 дитину подружжя Михайла та Мирослави Мандзій з Тернопільщини

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2 лютого архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський здійснив пастирський візит на парафію св. Архистратига Михаїла с. Ішків Козлівського деканату. Архиєрей відслужив Божественну Літургію, на якій молився за громаду села, а відтак уділив Святу Тайну Хрещення п’ятій дитині в сім’ї молодого подружжя Михайла та Мирослави Мандзій. Після цього освятив наріжний камінь для будівництва нової дзвіниці.

Владика Василій у проповіді дав духовні настанови, аналізуючи євангельське читання Неділі про Закхея, а після Літургії кожному уділив благословення. Архиєрею співслужили о. Остап Луців, адміністратор парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Золота Слобода, та о. Євген Зарудний, настоятель місцевого храму.

cf2cf4cf8cf7cf6cf5cf1прес-служба архиєпархії

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