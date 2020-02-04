На одну ніч Тернопільська бібліотека перетвориться на Гоґвортс
У четвер, 6 лютого, на одну ніч Тернопільська обласна бібліотека для дітей перетвориться на Гоґвортс, у якому верховодитиме справжній Гаррі Поттер.
Це «Ніч Гаррі Поттера», друже, і вона обіцяє бути цікавою:
навчання з зілля варіння
блудилка в таємній кімнаті
іспит молодих чарівників
майстер-класи, книжкові дефіле і ще багато-багато магічно-містичної всячини.
Ніч Гаррі Поттера розпочнеться о 17.00 у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, що по Коперника, 17.
Приєднуйтесь до нас і ви відчуєте себе супергероєм улюбленої книги.