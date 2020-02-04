На одну ніч Тернопільська бібліотека перетвориться на Гоґвортс

У четвер, 6 лютого, на одну ніч Тернопільська обласна бібліотека для дітей перетвориться на Гоґвортс, у якому верховодитиме справжній Гаррі Поттер.

Це «Ніч Гаррі Поттера», друже, і вона обіцяє бути цікавою:

навчання з зілля варіння

блудилка в таємній кімнаті

іспит молодих чарівників

майстер-класи, книжкові дефіле і ще багато-багато магічно-містичної всячини.

Ніч Гаррі Поттера розпочнеться о 17.00 у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, що по Коперника, 17.

Приєднуйтесь до нас і ви відчуєте себе супергероєм улюбленої книги.