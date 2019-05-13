Після двомісячного відрядження зі Сходу повернулися бійці роти «Тернопіль»

Сьогодні на світанку із зони Операції об’єднаних сил додому повернулися співробітники роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль». На сході правоохоронців замінили колеги, – повідомляють у поліції.

Основними службовими обов’язками бійців у зоні ООС були: забезпечення фільтраційних заходів на блокпості, охорона громадського порядку в одному із населених пунктів.

За час ротації тернопільські поліцейські затримали вісьмох осіб – членів незаконних збройних формувань та одного військового-дезертира. Під посиленою увагою також була безпека дорожнього руху – викрили п’ятьох осіб, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. Окрім цього наші бійці виконували інші, не менш важливі завдання та допомагали місцевим правоохоронцям у розкритті злочинів. За кілька днів до від’їзду співробітники роти «Тернопіль» затримали двох осіб, які скоїли пограбування.