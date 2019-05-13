Тернопільські судді залишили під вартою чоловіка, який познущався над жінкою

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Леоніда К. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 квітня 2019 року щодо обраної міри запобіжного заходу — тримання під вартою без визначення розміру застави.

Органами досудового розслідування Леоніду К. інкримінується вчинення злочинів,передбачених ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 121 КК України (зґвалтування та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). А саме, що 18 лютого 2019 року під вечір Леонід К. на пасовищі поблизу с. Шишківці Борщівського району почав словесний конфлікт зі своєю дружиною, в ході якого у нього виник злочинний умисел, спрямований на вчинення сексуального насильства. Що він і зробив, погрожуючи жінці ножем, а потім завдав потерпілій множинні рани, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

В апеляційній скарзі захисник просив змінити Леонідові К. міру запобіжних заходів, замінивши тривання під вартою домашнім арештом із забороною залишати житло у нічний час доби. Прокурор з апеляційною скаргою не погодився та просив ухвалу суду першої інстанції залишити без змін.

Заслухавши доводи сторін та вивчивши матеріали справи, колегія суддів прийшла до висновку, що місцевий суд виніс вмотивоване рішення, оскільки Леонід К. обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів із застосуванням насильства. Всі обставини злочину та тяжкі наслідки для потерпілої свідчить про підвищену суспільну небезпеку підозрюваного як особи, яка може вчинити інші кримінальні правопорушення, навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності, впливати на потерпілу та свідків, і застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам, у тому числі і визначення розміру застави.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, тому її слід залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника підозрюваного Леоніда К. – без задоволення, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

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