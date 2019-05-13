В історичному центрі Тернополя відремонтують балкони

У цьому році в Тернополі заплановано провести капітальні ремонти об’єктів житлового фонду міста на суму близько 45 млн. грн., серед яких: ремонт покрівель, прибудинкових територій, ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, міжпанельних швів, фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо), констуктвний ремонт ліфтів, ремонт і влаштування дитячих майданчиків.

Відповідно до проведеної експертизи з оцінки стану будівель, до кінця року у місті капітально відремонтують аварійні балкони у понад 18 будинках, більшість з яких знаходяться у центральній частині Тернополя та становлять історичну цінність міста.

Зокрема, ремонт балконів заплановано провести за адресами:

· вул, Руська, 7, 10, 11, 13, 23, 24;

· вул. Листопадова, 1, 7,

· вул. Валова, 3, 4, 5-9, 12-14, 18;

· вул. Замкова, 5, 16;

· вул. Збаразька, 31.

Як зазначають у відділі з експлуатації та ремонту житлового фонду управління ЖКГ Тернопільської міської ради, при виявленні аварійних несучих конструкцій, власникам помешкання необхідно звертатися у підприємство, яке утримує цей будинок (ЖЕК).

Загалом ремонт балконів – це відповідальність мешканців будинку та підприємства, що обслуговує цей будинок. Відповідно, ремонт може виконуватися як за рахунок власників помешкання, так і за рахунок підприємства, що обслуговує цей будинок.

Поділіться:











загрузка...