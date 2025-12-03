Після зустрічі із блогером у центрі Тернополя дві дитини опинилася в лікарні

Інцидент стався сьогодні на Театральному майдані. Рекламуючи компанію з виготовлення суші, блогер запропонував глядачам, серед яких переважно були молодь та діти, безкоштовну їжу. Під час штовханини травмувалися двоє дівчат.



Як повідомили в Тернопільському райуправлінні поліції, натовп молодих людей та підлітків почали штовхати один одного, аби встигнути взяти безкоштовно бургер. Як з’ясувалося, їжу роздавав 20-річний тернополянин, котрий позиціонує себе як блогер, проводячи рекламу фірмі, що займається приготуванням суші.



На даний час поліцейські задокументували два факти отримання неповнолітніми тілесних ушкоджень. Діти доправлені до медичних закладів. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.



Правоохоронці встановлюють обставини події. Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.



На 20-річного блогера складено два адміністративні протоколи за статтями 152 – порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів та 185-1 – порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій КУпАП.





