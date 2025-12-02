81-річна Ярослава Лушпінська – ще одна жертва ракетної атаки на Тернопіль

Сумна звістка для всієї громади. Ще одна жертва ракетної атаки на Тернопіль, яка сталася 19 листопада, пішла з життя.

2 грудня померла 81-річна Лушпінська Ярослава Іванівна, повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал. Лікарі боролися за її стан, але отримані травми були надто тяжкими.

Війна продовжує забирати наших людей – тих, хто жив поруч із нами, мав свої плани, родини, мрії. Щиро співчуваємо рідним та близьким пані Ярослави. Світла пам’ять. Нехай рідні знайдуть сили пережити цю втрату.