14:36 | 2.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

81-річна Ярослава Лушпінська – ще одна жертва ракетної атаки на Тернопіль

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
свічка,

Сумна звістка для всієї громади. Ще одна жертва ракетної атаки на Тернопіль, яка сталася 19 листопада, пішла з життя.

2 грудня померла 81-річна Лушпінська Ярослава Іванівна, повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал. Лікарі боролися за її стан, але отримані травми були надто тяжкими.

Війна продовжує забирати наших людей – тих, хто жив поруч із нами, мав свої плани, родини, мрії.

Щиро співчуваємо рідним та близьким пані Ярослави.

Світла пам’ять. Нехай рідні знайдуть сили пережити цю втрату.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *