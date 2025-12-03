У Тернополі відкрили набір на офлайн курс англійської мови — навчання безкоштовне

Англійська давно стала необхідністю — для роботи, навчання, подорожей чи волонтерських проєктів. У Тернополі відкрили новий безоплатний курс англійської мови, де дорослі зможуть системно підтягнути знання та нарешті почати говорити впевнено. Формують дві групи з різним графіком, а навчання триватиме три місяці.

Про запуск повідомили у місцевому освітньо-культурному Гончаренко центрі. У команді кажуть, що курс створили для тих, хто відчуває: пасивного розуміння вже недостатньо, а складні підручники та онлайн-курси не дають потрібної практики. Тут роблять акцент на живому спілкуванні, роботі в парах і вправах, які допомагають говорити з перших занять.

«Ми бачимо, що люди не бояться англійської — вони бояться заговорити першими. Наше завдання — створити умови, де кожен може тренуватися спокійно й без осуду. Коли є підтримка й регулярна практика, прогрес стає дуже швидким», — зазначають у Гончаренко центрі.

Учасники курсу зможуть:

подолати мовний бар’єр у щоденному спілкуванні;

попрацювати з вимовою та інтонацією;

застосовувати базову граматику у реальних ситуаціях;

нарощувати словниковий запас і підтримувати регулярність навчання.

Розклад занять такий: перша група навчатиметься щопонеділка о 19:00 та щосереди о 17:00, а друга — щовівторка о 17:30 та щочетверга о 17:30. Тривалість одного заняття — 1 година. Тривалість курсу — 3 місяці.

Заняття проводять у Гончаренко центрі Тернопіль, що на вулиці Торговиця, 11, 1-й поверх (бізнес-простір «Збруч», центральний ринок). Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням: https://forms.gle/K53Tnu1zuMUxkBVL8. З усіх питань можна звертатися за номером +380 67 458 8507.