Тернопільщина в жалобі: на Донеччині загинув захисник Віталій Нанюк

Стрілець-снайпер, 28-річний ланівчанин Віталій Нанюк, загинув, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області, повідомляютьу лановецькій міській раді.

Із липня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що він загинув у той же день, 15 липня 2023 року, мужньо стоячи за нашу свободу.

Схиляємо голови в жалобі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять і слава Герою Віталію!