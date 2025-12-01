Страшна війна без жалю забрала життя захисника Михайла Копачівського з Тернопільщини

Перший день грудня приніс гіркі новини у у Великогаївську громаду, повідомляє голова громади Олег Кохман.

Ще один Герой…

Страшна війна без жалю забрала життя нашого земляка, жителя с. Красівка Михайла Тарасовича Копачівського (27.02.1972 р.н.)

Чоловік був водієм-електриком. Лави ЗСУ поповнив 27 травня 2025 року.

Рівно пів року Михайло захищав Україну. Життя воїна обірвалося 27 листопада 2025 року поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Уся громада сьогодні сумує з найріднішими Михайла – матірʼю Марією, сестрами Галиною і Оленою, синами Тарасом і Михайлом, усією родиною…

Висловлюю співчуття всім, хто знав Михайла.

Вічна пам’ять та слава нашому Захиснику!

Кожна втрата на війні – це глибока рана для всієї країни, для громади, та, найперше – для родини та близьких…

Просимо Бога сили та міцності пережити цю важку втрату родинам, для яких сьогоднішній день став гірким та болючим …