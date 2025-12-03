На Тернопільщині батько побив однорічну доньку

До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача надійшло анонімне звернення про те, що в одній з родин у селі Жнибороди чоловік постійно вчиняє сімейне насилля щодо дружини. На цей раз від войовничого батька дісталося наймолодшій дитині – однорічній дівчинці.



Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що насилля щодо дружини 36-річний чоловік вчиняє систематично. Залякана мати трьох дітей ніколи не зверталася за допомогою, боялася. Цього разу про побої жінки теж ніхто б не дізнався, якби не потерпіло однорічне маля, яке було на руках у матері. Дівчинку доправлено до медичного закладу і залишено під наглядом лікарів.



Поліцейські, опитавши сусідів потерпілої жінки, адже сама вона боїться щось говорити, встановили, що чоловік постійно знущався над нею, особливо після вживання алкогольних напоїв. Моральне насилля чинив і щодо двох старших дітей – сварив та кричав на них.



Наразі вирішується питання про винесення кривдникові термінового припису та внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.







Поділіться:









