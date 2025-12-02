13:02 | 2.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Важкі травми отримав водій трактора, в який врізався молодик на мотоциклі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

20-річний житель Борщівського району постане перед судом за тяжкі тілесні ушкодження у ДТП

Слідчі поліції завершили досудове розслідування та передали справу до суду стосовно 20-річного жителя Борщівського району. Молодий чоловік став підозрюваним у справі про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.

Аварія сталася 22 вересня близько 14:30 у селі Вовківці. Водій мотоцикла Honda, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з трактором ДТЗ 160 із причепом, який керував місцевий житель 1951 року народження. Тракторист у цей час заїжджав на прибудинкову територію. У результаті аварії тяжкі травми отримав 74-річний водій трактора.

Після завершення слідчих дій справу скеровано до суду для подальшого розгляду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *