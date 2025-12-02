16:09 | 2.12.2025
До уваги тернополян! Мікрорайон «Березовиця» буде без води 4 грудня

вода
Подачу холодної води до мікрорайону «Березовиця» призупинять 4 грудня з 9.00 до 20.00 год.
🛠Працівники «Тернопільводоканалу» перепідключатимуть нову мережу на Микулинецькій
🔵Водопостачання припинять до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами:
🔹вул. Микулинецька від №101 по 122,
🔹вул. Василя Ярмуша,
🔹вул. Кирила Студинського,
🔹вул. Козацька,
🔹вул. Никифора Гірняка,
🔹пров. Микулинецький,
🔹вул. Сидора Голубовича,
🔹пров. Шкільний,
🔹вул. Івана Гавдиди,
🔹вул. Шкільна,
🔹пров. Садовий.
Тернопільводоканал перепрошує за незручності та закликає завчасно подбати про запаси води.

