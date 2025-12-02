До уваги тернополян! Мікрорайон «Березовиця» буде без води 4 грудня
Подачу холодної води до мікрорайону «Березовиця» призупинять 4 грудня з 9.00 до 20.00 год.
Працівники «Тернопільводоканалу» перепідключатимуть нову мережу на Микулинецькій
Водопостачання припинять до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами:
вул. Микулинецька від №101 по 122,
вул. Василя Ярмуша,
вул. Кирила Студинського,
вул. Козацька,
вул. Никифора Гірняка,
пров. Микулинецький,
вул. Сидора Голубовича,
пров. Шкільний,
вул. Івана Гавдиди,
вул. Шкільна,
пров. Садовий.
Тернопільводоканал перепрошує за незручності та закликає завчасно подбати про запаси води.