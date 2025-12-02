У Тернополі працює соціальне таксі, яке забезпечує безкоштовне перевезення для маломобільних осіб

У Тернополі для маломобільних мешканців міста, ветеранів з інвалідністю та поранених військовослужбовців доступна важлива послуга – соціальне таксі, яке допомагає комфортно пересуватися містом. Цей сервіс працює вже кілька років і забезпечує безкоштовне перевезення для людей, які потребують особливих умов транспортування.

Що пропонує соціальне таксі:

безкоштовне перевезення по місту;

комфортні автомобілі, пристосовані для маломобільних осіб;

можливість попереднього бронювання поїздок.

Соціальне таксі забезпечує рівний доступ до важливих об’єктів громади, дозволяючи безперешкодно дістатися до медичних закладів, установ соціальної сфери, а також брати участь у культурних та громадських заходах.

Послугу можна замовити за попереднім записом – не пізніше ніж за три дні до поїздки. Дзвінки приймає диспетчерська служба, що працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування населення. Контактні телефони для замовлення послуги: (067) 461-10-75, (067) 117-41-31, (0352) 23-56-68.

Соціальне таксі – це сервіс, який наближає доступність до кожного, хто її потребує.