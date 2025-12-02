Лише недавно був учнем, а сьогодні повернувся Героєм: на Тернопільщині зустріли тіло загиблого воїна Володимира Демчишина

Лише недавно був учнем цієї школи, а сьогодні повертаєшся до нас Героєм: у Великих Гаях зустріли тіло загиблого воїна Володимира Демчишина.

Йому б жити й жити, створювати власну родину, народжувати дітей. Але, на жаль, не судилося здійснитися його планам. Війна безжально вкрала молоде життя.

Великогаївська громада у ці грудневі дні оплакує своїх синів.

Востаннє до рідного дому сьогодні повернувся Герой Володимир Демчишин – позивний «ARTAS». Тіло молодого воїна супроводжував траурний кортеж із десятка авто, на яких майоріли синьо-жовті знамена. Молитвою та зі сльозами на очах колону зустріли жителі Великогаївської громади.

Вулицю, на якій проживав хлопець, встелили пелюстками квітів, а сусіди гірко плакали, зустрічаючи колону біля своїх будинків.

Майже п’ять місяців рідні та друзі жили вірою, що Володя повернеться живим, проте дива не сталося.

Сьогодні о 19:00 відбудеться панахида.

Чин похорону і прощання з Володимиром – завтра, об 11 годині. Поховають українського захисника у Великих Гаях.

Щирі співчуття усій родині, друзям та побратимам.

Вічна пам’ять!