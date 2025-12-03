Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Василь Вавілін з Тернопільщини

Військовий був призваний на службу 25.02.2022 р. Від 24 жовтня 2024 року вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Веселе Курської області. На жаль, дива не сталося. Герой загинув, захищаючи Україну, її суверенітет та територіальну цілісність.