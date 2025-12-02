Кількість загиблих у Тернополі після ракетного удару зросла до 36 осіб: померла ще одна жінка

2 грудня Тернопільська поліція отримала інформацію від судово-медичного експерта про смерть жінки, яка постраждала від ракетного обстрілу 19 листопада. Пенсіонерка 1944 року народження, що проживала на вулиці 15 квітня, померла від вибухових травм у лікарні Святого Луки у Львові.

Загалом кількість жертв внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб, серед яких 29 дорослих і 7 дітей. Ще четверо дорослих та одна дитина вважаються безвісти зниклими.

Слідчі дії тривають, і поліція продовжує з’ясовувати обставини трагедії.