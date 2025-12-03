Більш як 19 млрд грн податків і зборів надійшло до бюджету від платників Тернопільщини
За 11 місяців цього року платники податків Тернопільської області спрямували до Зведеного бюджету України 19 млрд 54,9 млн гривень. Це майже на 3,7 млрд грн або 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Заплановані показники виконано на 106,1%, завдяки відповідальності платників регіону бюджет додатковоотримав понад 1 млрд гривень.
До загального фонду державного бюджету надійшло 8,9 млрд грн – це на 43% або на 2,7 млрд грн більше, ніж у січні-листопаді 2024 року.
Основними джерелами надходжень стали:
податок на додану вартість – понад 3,2 млрд грн;
податок на доходи фізичних осіб – майже 2 млрд грн;
військовий збір – 2,1 млрд грн;
податок на прибуток підприємств – більше 1 млрд гривень.
Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує відповідальному бізнесу, якому вдається впоратися з надважкими викликами сьогодення і підтримувати державу сплатою податків.