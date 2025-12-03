Колектив екстреної медичної допомоги втратив працівника Миколу Стойківа

Колектив КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” з глибоким смутком повідомляє про втрату одного з найбільш відданих та професійних своїх працівників. 1 грудня 2025 року, на 64-му році життя, після важкої хвороби помер екстрений медичний технік Стойків Микола Іванович.

Микола Іванович був людиною великої доброти, відповідальності та щирого серця. Його багаторічна праця в екстреній медичній допомозі залишила незабутній слід у серцях колег та пацієнтів. Його професіоналізм і готовність завжди прийти на допомогу робили його не лише цінним фахівцем, а й чудовою людиною, яка ставила за мету допомогу та порятунок життя.

“Микола Іванович був прикладом для нас усіх. Його людяність, доброта і відданість своїй справі залишаться з нами назавжди”, — зазначили колеги.

У цей важкий час колектив “Центру екстреної медичної допомоги” висловлює свої співчуття родині та близьким Миколи Івановича. Нехай Господь дасть їм сили пережити цю непоправну втрату.

“Вічна пам’ять Миколі Івановичу Стойківу. Нехай світлі спогади про нього залишаються у наших серцях, а його душа знайде спокій у Царстві Небесному”, — йдеться у повідомленні медичного закладу.