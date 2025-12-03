Родини жертв ракетного удару в Тернополі отримають по 100 тисяч гривень

У Тернополі виділять одноразову грошову допомогу родинам цивільних осіб, які загинули або померли внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року. Це рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету міської ради 2 грудня, повідомляють у тернопільській міській раді.

Згідно із документом, кожна сім’я отримає по 100 тисяч гривень. Для отримання допомоги один із членів родини має звернутися із заявою на ім’я міського голови та надати необхідні документи:

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідку про відмову) заявника;

копію свідоцтва про смерть цивільної особи;

копію виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/0) в разі смерті цивільної особи внаслідок поранень та /або травмувань несумісних із життям під час отримання ним кваліфікованої медичної допомоги;

копії документів, які підтверджують родинний зв’язок;

письмова згода інших представників родини щодо визначення отримувача допомоги;

номер особистого рахунку, відкритого в установі уповноваженого банку.