ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Приїхав з Польщі, щоб захищати Україну, – на війні загинув молодий захисник Володимир Демчишин з Тернопільщини

Сумна звістка чорною птахою прилетіла у Великогаївську громаду, повідомляє голова громади Олег Кохман. Кривава війна обірвала життя зовсім юного Володимира Васильовича Демчишина (30.07.2001 р.н) із Великих Гаїв.

🕯️Йому було лише 23. Володя був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі. У лави Збройних Сил України хлопець пішов у березні 2024 добровольцем, сумлінно виконував свій обов’язок, обіймаючи посаду старшого стрільця-оператора. Він з тих, хто не знав страху, завжди готовий прикрити побратима і до останнього подиху був вірним присязі.
9 липня 2025 батьки отримали сповіщення, що їх Володя – зник безвісти. Майже 5 місяців болючого очікування тривожили родину та громаду, і лише зараз підтвердилося, що Володимир Демчишин загинув у ще того дня – 9 липня 2025🕯️
Він загинув як справжній Воїн поблизу Новомихайлівки на Донеччині під час виконання бойового завдання.
Висловлюємо найглибші та найщиріші співчуття мамі Оксані, татові Василю, сестрі Тетяні, бабцям Марії і Надії , дідусеві Петру і всій родині.
Немає слів, щоб зменшити ваш біль.

Схилімо голови перед світлою пам’яттю Воїна!

Вічна і світла пам’ять Герою!

