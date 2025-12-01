Приїхав з Польщі, щоб захищати Україну, – на війні загинув молодий захисник Володимир Демчишин з Тернопільщини

Сумна звістка чорною птахою прилетіла у Великогаївську громаду, повідомляє голова громади Олег Кохман. Кривава війна обірвала життя зовсім юного Володимира Васильовича Демчишина (30.07.2001 р.н) із Великих Гаїв.

Йому було лише 23. Володя був одним із тих, хто без вагань став на захист рідної землі. У лави Збройних Сил України хлопець пішов у березні 2024 добровольцем, сумлінно виконував свій обов’язок, обіймаючи посаду старшого стрільця-оператора. Він з тих, хто не знав страху, завжди готовий прикрити побратима і до останнього подиху був вірним присязі.

9 липня 2025 батьки отримали сповіщення, що їх Володя – зник безвісти. Майже 5 місяців болючого очікування тривожили родину та громаду, і лише зараз підтвердилося, що Володимир Демчишин загинув у ще того дня – 9 липня 2025

Він загинув як справжній Воїн поблизу Новомихайлівки на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Висловлюємо найглибші та найщиріші співчуття мамі Оксані, татові Василю, сестрі Тетяні, бабцям Марії і Надії , дідусеві Петру і всій родині.

Немає слів, щоб зменшити ваш біль.

Схилімо голови перед світлою пам’яттю Воїна! Вічна і світла пам’ять Герою!