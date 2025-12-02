На війні загинув захисник Роман Микульський з Тернопільщини

06 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області прийняв свій останній бій за волю і незалежність України наш земляк, стрілець-санітар, житель села Нижбірок Васильковецької громади Роман МИКУЛЬСЬКИЙ, 28.03.1989 року народження. Сьогодні, на жаль, підтвердилась інформація про його загибель, повідомляють у чортківській адміністрації.