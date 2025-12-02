У листопаді на Тернопільщині оформили понад 6 тисяч біометричних документів

листопаді на Тернопільщині оформили понад 6и тисяч біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

Зокрема: 2646 паспорти громадянина України у формі ID-картки та 3622 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадуємо, що строк виготовлення паспорта у звичайному режимі — до 20 робочих днів, а у терміновому режимі — до 7 робочих днів.

Радимо заздалегідь перевіряти термін дії вашого паспорта. У разі потреби — подавайте заяву на оформлення нового документа завчасно. Це допоможе зберегти спокій та уникнути зайвого стресу.