На Тернопільщині через помилку водійки постраждала дитина

Порушення правил проїзду перехресть – одна з причин автопригоди, яка трапилася 1 грудня в Теребовлі. Про ДТП на спецлінію поліції близько 16:00 повідомила перехожа.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що жителька однієї із Теребовлянських громад на трасі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече”, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не надала перевагу в русі автомобілю Ford Focus та зіткнулася з ним.



У результаті удару до лікарні бригада екстреної медичної допомоги із забоями доправила 5-річного пасажира з Volkswagen Passat. Дитині надали допомогу без госипіталізації. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Триває перевірка.





