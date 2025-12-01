Майже 20 тисяч жителів Тернопільщини отримали цифрові підписи: попит на е-послуги продовжує зростати

В області продовжується стійкий перехід громадян та бізнесу до електронної взаємодії з державою. Все більше жителів регіону обирають зручність і швидкість онлайн-сервісів, а ключовим інструментом для цього є електронний цифровий підпис.

Від початку 2025 року фахівці відділу реєстрації користувачів Головного управління ДПС у Тернопільській області вже надали 19 444 сертифікати електронного підпису. Це майже на дві тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Така динаміка свідчить про зростання довіри мешканців регіону до електронних сервісів і бажання швидше та простіше вирішувати питання з податковою та іншими державними установами.

Оформлення електронного підпису – процедура, яка займає лічені хвилини та є абсолютно безкоштовною. Для цього необхідно підготувати перелік документів, мати носій для запису ключа (флешку або диск) й звернутися до одного з пунктів реєстрації в області:

м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, Центр обслуговування платників, каб. 122;

м. Чортків, вул. Шевченка, 23, Чортківська ДПІ.

Із повним переліком документів та умовами надання кваліфікованих електронних довірчих послуг можна ознайомитися на сайті https://ca.tax.gov.ua/