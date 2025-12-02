Тернопільщина втратила захисника Юрія Петрова

Першого грудня 2025 року зупинилося серце нашого земляка, ПЕТРОВА Юрія Вікторовича, який народився 27 квітня 1989 року у селі Воробіївка Висиповецького старостинського округу, повідомляють в Озернянській громаді.

З початком повномасштабного вторгнення, з 1 лютого 2022 року, він присвятив своє життя боротьбі, ставши до лав Збройних Сил України. Протягом двох років, до 1 квітня 2024 року, він гідно виконував свій військовий обов’язок, демонструючи незламність духу та відвагу.

На жаль, війна залишила свій трагічний відбиток на його долі: у боях Юрій отримав важкі поранення, які підірвали його здоров’я та призвели до інвалідності….

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Юрія .

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!

Церемонія прощання з Героєм – ПЕТРОВИМ Юрієм Вікторовичем— відбудеться завтра, 03

грудня 2025 року, о 10:30 .

Вічна памʼять та шана Герою!