Намалював портрет, що прикрашає Рим: історія дизайнера з Тернополя, який став воїном, але не покинув мистецтво

Лейтенант поліції Микола Шевчук — боєць штурмового полку «Луганськ» бригади Нацполіції «Лють». Його шлях нагадує: війна може вирвати з мирної професії, але не може забрати талант.

Микола родом з Тернополя. Він понад 10 років був дизайнером, починаючи від графічного до фахівця з додрукарської підготовки, розповіли у Національній поліції України.

Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» У 2023 році він зробив свідомий вибір та доєднується до лав Штурмового полку «Луганськ». На фронті його руки так само вправні та впевнені, як були у студії.

Та в короткі паузи між боями він знову бере в руки пензель. Масло, запах розчинника, рух кисті — спосіб зберегти себе, своє єство.

У 2018 році Микола написав портрет Блаженнішого Любомира Гузара. У 2019-му, під час 20-річчя української громади в Савоні (Лігурія), цей портрет подарували владиці Діонізію Ляховичу — тодішньому куратору українських громад Іспанії та Італії, який особисто знав Гузара.

Сьогодні, навіть після виходу владики на пенсію, цей портрет зберігається в Римі. І залишається частиною української духовної присутності в Італії.

Микола продовжує служити, і продовжує малювати. У грудні в Литві відкриється благодійна виставка, яку прикрасять чотирнадцять його робіт. Її організували родина та друзі.

Усі кошти підуть на підтримку його бойового підрозділу та суміжних бойових груп.

Це історія про людину, яка тримає в руках і зброю, і пензель. Про мистецтво, що не тікає від війни, а йде поруч із тими, хто захищає.