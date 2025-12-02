Тернопільська єпархія ПЦУ попереджає про фальшиві сайти і сторінки у соцмережах

Тернопільська єпархія Православної Церкви України звертає увагу громадськості на фальшиві інтернет-ресурси, які видають себе за офіційні канали єпархії. Невідомі особи створюють підроблені сайти та сторінки у соціальних мережах, використовуючи ім’я єпархії для збору коштів, а також поширення недостовірної інформації.

Управління Тернопільської єпархії повідомляє, що єдиними офіційними інтернет-ресурсами єпархії є сайт https://cerkva.te.ua і сторінка у Facebook https://www.facebook.com/TeUPCKP.

Зазначаємо, що Тернопільська єпархія ПЦУ не проводить жодних зборів коштів через інтернет-ресурси чи соціальні мережі. Якщо ви отримали запити на пожертви через інші канали, будь ласка, будьте обережні.

У разі виникнення питань щодо пожертв або підтримки єпархії, звертайтеся до контактів, вказаних на офіційному сайті єпархії.

Пам’ятайте про свою безпеку та не ставайте жертвами шахрайства.