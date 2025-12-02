Тернопільська школа №4: 80 років навчання, історії та патріотизму

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 відзначає значну дату – 80 років з дня свого заснування. За цей час школа стала однією з основних освітніх установ міста, через її стіни пройшли кілька поколінь тернополян. Відомий навчальний заклад розташований в історичній будівлі, яка є пам’яткою архітектури кінця ХІХ століття, де колись діяла польська гімназія та штаб ЗУНР.

Школа №4 не тільки зберігає культурну спадщину, але й активно впроваджує сучасні методи навчання. Профіль навчання закладу – інформаційно-технологічний, що дозволяє учням здобувати знання та навички для успішної кар’єри в цифровому світі. Крім того, з 2019 року школа переходить на українську мову навчання, що підкреслює її національну ідентичність і підтримку української культури та освіти.

Одним з головних досягнень школи є високий рівень підготовки її педагогічного колективу, серед якого 1 відмінник освіти України, 1 заслужений вчитель України та 2 переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Завдяки професіоналізму вчителів, школярі неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та науково-дослідницьких робіт.

Виклики та надії для майбутнього

Школа активно працює над розвитком волонтерської діяльності та співпрацею з міжнародними освітніми установами. Програма розвитку школи реалізується за підтримки Інституту обдарованої дитини АПН України, Тернопільським медичним університетом імені Горбачевського та іншими важливими партнерами.

Незважаючи на всі труднощі, школа №4 залишається осередком освіти і виховання, де учні отримують не лише знання, а й віру в своє майбутнє, мріють, будують плани та готуються до нових викликів. Багато з випускників школи зараз боронять Україну на фронті, відстоюючи право кожного громадянина навчатися вільно і без страху.

Вітаючи школу з ювілеєм, педагогічний колектив та випускники впевнені, що традиції та цінності, закладені ще в далекому 1945 році, продовжать надихати нові покоління на досягнення високих вершин у науці, культурі та житті.

Про школу:

Заснована в 1945 році, Тернопільська загальноосвітня школа №4 з 1986 року знаходиться в приміщенні колишньої польської гімназії ім. Ю. Словацького. У школі функціонує музей бойової слави та музей Ю. Словацького, що зберігають частину історії міста та країни.