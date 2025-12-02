Двоє тернополян намагалися дати хабар поліцейським: розпочато кримінальні провадження

У Тернопільському районі двоє водіїв, спійманих за керування в стані алкогольного сп’яніння, намагалися домовитись з поліцейськими про уникнення адміністративної відповідальності за допомогою хабаря. Один із порушників запропонував 10 тисяч гривень, а інший — 300 доларів.

Співробітники поліції зафіксували обидва випадки, і за фактами пропозиції неправомірної вигоди розпочато кримінальні провадження за статтею 369 КК України. Водії також отримали адміністративні протоколи за керування в нетверезому стані. Санкції за статтею передбачають штрафи або позбавлення волі до 4 років.