20:49 | 2.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Графік відключень світла 3 грудня на Тернопільщині

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 03.12.2025 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *