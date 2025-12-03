17:04 | 3.12.2025
Російська мова більше не захищена в Україні Європейською Хартією мов

Щойно Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, яким схвалила правильний переклад Хартії і вилучила з ратифікаційного закону російську та неіснуючу молдавську мови, повідомляє історик та народний депутат Володимир В’ятрович у мережі Фейсбук.

Натомість дію Хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, й поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.

Всіх вітаю і дякую всім, хто наближав цей день.

