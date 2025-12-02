14:36 | 2.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Неповнолітній водій без прав скоїв ДТП та втік від поліції: на нього складено 10 адмінпротоколів

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Учора ввечері поліцейські помітили автомобіль Mitsubishi Lancer, водій якого порушив ПДР. Однак на законну вимогу про зупинку кермувальник не відреагував і почав тікати.

Під час втечі на кільцевій розв’язці вулиць Злуки — Євгена Коновальця він допустив зіткнення з автомобілем Nissan і залишив місце події, продовживши рух.

Крім того, водій неодноразово проїхав регульоване перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Невдовзі кермувальник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого вибіг з автомобіля та продовжив утікати.

Патрульні встановили місце проживання порушника, прибули за адресою та з’ясували, що йому 17 років і він не має права керування.

Інспектори склали на неповнолітнього 10 адміністративних протоколів:
📑 за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху);
📑 за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без права керування);
📑 за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку);
📑 за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);
📑 за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Про подію повідомили ювенальну поліцію.

Будьте відповідальні — керуйте транспортом тільки маючи законне право на це!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *