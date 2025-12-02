Неповнолітній водій без прав скоїв ДТП та втік від поліції: на нього складено 10 адмінпротоколів
Учора ввечері поліцейські помітили автомобіль Mitsubishi Lancer, водій якого порушив ПДР. Однак на законну вимогу про зупинку кермувальник не відреагував і почав тікати.
Під час втечі на кільцевій розв’язці вулиць Злуки — Євгена Коновальця він допустив зіткнення з автомобілем Nissan і залишив місце події, продовживши рух.
Крім того, водій неодноразово проїхав регульоване перехрестя на заборонний сигнал світлофора.
Невдовзі кермувальник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого вибіг з автомобіля та продовжив утікати.
Патрульні встановили місце проживання порушника, прибули за адресою та з’ясували, що йому 17 років і він не має права керування.
Інспектори склали на неповнолітнього 10 адміністративних протоколів:
📑 за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху);
📑 за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без права керування);
📑 за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку);
📑 за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);
📑 за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Про подію повідомили ювенальну поліцію.
Будьте відповідальні — керуйте транспортом тільки маючи законне право на це!