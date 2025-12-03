На Тернопільщині жінка вчинила наругу на Алеї памʼяті

Поліцейські встановили особу жінки, яка вчинила хуліганські дії на Алеї пам’яті у Ланівцях



До співробітників відділення поліції №1 м. Ланівці надійшло повідомлення про те, що в центрі міста невідома жінка поводиться неадекватно та розкидає квіти й лампадки на Алеї пам’яті, де розміщені світлини загиблих Героїв.



Виїхавши на місце події, поліцейські припинили протиправні дії фігурантки. Правопорушницею виявилася 36-річна жителька Лановецької громади. Свій вчинок вона пояснити не змогла. Після інциденту жінку доправили до психоневрологічного диспансеру для надання медичної допомоги.



Відомості за даним фактом дізнавачі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

