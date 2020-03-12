На Тернопільщині 4 шахраям, що діяли за схемою: “Ваш син у поліції” повідомили про підозри у скоєнні злочинів

Під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури 4 особам, які шахрайським способом заволоділи коштами жителів області на суму близько 1 млн грн, повідомлено про підозру.

За версією слідства, шахраї діяли на території Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської та Чернівецької областях за схемою: “Ваш син у поліції”, повідомляючи телефоном про нібито причетність родичів до кримінальних правопорушень. Зазвичай, жертвами зловмисників ставали люди похилого віку. Вони віддавали останні заощадження за порятунок родича, водію, який відразу приїжджав після телефонного дзвінка. Суми коливалися від кількох тисяч гривень до десятків тисяч доларів.

Підозрюваних шахраїв – раніше судимих за крадіжки, грабежі, зберігання та збут наркотиків, затримали правоохоронці Тернопільщини. Під час обшуків вилучено 2 автомобілі, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення, грошові кошти, годинники, колекційні монети та телефони.

Особам обрано запобіжні заходи та вирішується питання щодо арешту їх майна.

Пресслужба прокуратури Тернопільської області