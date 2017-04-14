Двоє гравців клубу “Реал-Мадрид” приїдуть у Тернопіль
Двоє колишніх гравці футбольного клубу «Реал-Мадрид» Франсіско Павон та Іван Перес протягом двох днів, 17-18 квітня, проведуть на Тернопільщині майстер-класи для дітей.
Приїзд легенд іспанського футболу до нашого краю відбудеться за підтримки голови Федерації футболу Тернопільської області, народного депутата України Тараса Юрика та Фундації зірок світового футболу «Діти».
Екс-гравці мадридського «Реала» побувають у чотирьох районах області – у Великих Гаях Тернопільського району, у Збаражі, у Чорткові та Зборів.
Відбуватимуться майстер-класи на головних спортивних аренах населених пунктів за таким графіком:
17 квітня – Збараж (12.00-14.00), Великі Гаї (15.30-17.30)
18 квітня – Чортків (11.00-13.00), Зборів (14.30-16.30)
До участі у майстер-класах запрошуються усі бажаючі.