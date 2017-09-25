Просто космос: тернополянам покажуть зорі зблизька

“Через терни до зірок!”. Вважається, що автором цього вислову був давньоримський філософ і поет Луцій Анней Сенека. Метафорично це означає подолання шляху, посипаного колючками, до високої мети. І саме цей вислів цілковито розкриває усі труднощі діяльності астронома, настільки непростою є ця професія. Ще більше розуміють сенс цієї відомої цитати астрономи-любителі, адже для них астрономія – хобі. Сучасні можливості дозволяють любителям не лише побачити, що приховує космос, але й поділитися цим з іншими людьми через астрофотографії.

У суботу, 30 вересня 2017 року, в галереї «Бункермуз» (м. Тернопіль, бульв. Шевченка,1) о 18.00 годині відбудеться виставка астрофотографій відомих астрофотографів України та ближнього зарубіжжя. У Тернополі ці світлини будуть представлені вперше.

Ініціатор виставки – Клуб любителів астрономії «ТерАстро», який зібрав астроентузіастів зі всього Тернопілля.

Учасники клубу – астролюбителі, які прагнуть популяризовувати астрономію, обмінюватися досвідом, організовувати спільні астрономічні спостереження. Про діяльність клубу можна довідатися у групі «АстроТернопіль» (https://www.facebook.com/groups/astroTernopil/) у Фейсбуці, тут подано інформацію не лише про важливі події у світі астрономії, акцент також на фото і відеороботах любителів астрономії нашого краю. Учасники клубу прагнуть показати, що в небі над Тернополем і за його межами є на що подивитися. Ця краса зазвичай не помітна для людського ока. Її допомагає розкрити телескоп і фотокамера. Саме тому першим заходом клубу любителів астрономії «ТерАстро» буде виставка астрофотографій, щоб усі охочі змогли познайомитися з космосом ближче і торкнутися його дивовижних, прихованих таємниць.

Усі астрофотографії люб’язно надані Київським клубом любителів астрономії «Астрополіс».

На виставці будуть представлені світлини відомих астролюбителів:

– Олега Бризгалова – (Київ), фотографія якого нещодавно перемогла на міжнародному конкурсі “Insight Astronomy Photographer of the Year 2017” (Велика Британія) у категорії «Галактики»;

– Юрія Рибака (Харків);

– Олександра Родіонова (Одеса);

– Андрія Йоди (Білорусь) та інших відомих астрофотографів.

Автор: Тетяна Свинарик-Іващенко.