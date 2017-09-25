Три тернопільських виші отримали доступ до міжнародних баз даних

Доступ до міжнародних баз даних відтепер мають ТНТУ, ТНЕУ та ТНПУ — відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 вересня.

Доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету матимуть три виші області – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Тернопільський національний економічний університет та Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.

Тож, невдовзі через бібліотеки університетів кожен матиме можливість користуватися ресурсами, які надають бази даних Scopus та Web of Science. Такі бази даних є сучасним і корисним інструментом у роботі з науковою інформацією як для окремих дослідників, так і для наукових установ. Це дозволить вченим працювати з найбільш актуальною інформацією.

Загалом, інформацію з цих баз зможуть використати майже 100 українських вишів та наукових установ МОН.

ВНЗ та наукові установи були відібрані спеціально створеною Комісією, куди увійшли представники МОН, Державної-науково-технічної бібліотеки та самих університетів і наукових установ. Комісія враховувала такі критерії, як спосіб організації доступу до електронних наукових баз даних, можливість надання такого доступу іншим організаціям, кількість публікацій у наукових журналах, що включені до Web of Science Core Collection та Scopus, тощо.