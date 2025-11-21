Рятувальники завершили роботи на вул. 15 Квітня, на вул. Василя Стуса продовжуються пошукові заходи

За останніми даними, кількість загиблих у результаті ворожого удару у Тернополі становить 28 осіб. У медичних закладах перебуває понад 50 постраждалих, серед яких 17 дітей. Лікарі оцінюють стан усіх госпіталізованих як стабільний.

Міський голова Сергій Надал повідомив, що рятувальні роботи на вул. 15 Квітня завершено, але роботи на вул. Василя Стуса продовжуються. Комунальні служби продовжують відкачувати воду з підтоплених підвалів та заклеювати вибиті вікна. За попередніми даними, пошкоджено 1112 вікон та 49 балконів. Міська рада вже замовила нові віконні конструкції, і очікується, що частина з них буде встановлена протягом тижня.

У школі №27 працює штаб з відновлення документів, де постраждалі можуть отримати безкоштовні послуги з відновлення втрачених документів. Тут працюють працівники міграційної служби, органів юстиції, мобільного сервісного центру МВС та інших установ.

Міська рада також продовжує організовувати тимчасове розміщення для мешканців, чиє житло було пошкоджено під час російської атаки.