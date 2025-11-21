У Барселоні відбулася мовчазна акція в памʼять про загиблих від терористичної атаки росії на місто Тернопіль.
Про це у Фейсбуці повідомив Український центр у Барселоні.
20 листопада в Україні вперше мали б святкувати День захисту дітей за новим календарем державних свят. Проте святкування не відбулися. Натомість сьогодні говорять про наслідки російсько-української війни щодо дітей:
щонайменше 668 дітей загинуло
2253 дитини було поранено
Понад 19500 дітей викрадено країною-агресором.
Українська громада Барселони та всі небайдужі вийшли сьогодні, щоб ще раз нагадати про злочини росії та вшанувати памʼять загиблих.
Дякуємо всім, хто долучився.
І закликаємо — не мовчіть! Ворога треба гнати геть звідусіль, всіма способами.