У Барселоні відбулася мовчазна акція в памʼять про загиблих від терористичної атаки росії на місто Тернопіль.

Про це у Фейсбуці повідомив Український центр у Барселоні.

20 листопада в Україні вперше мали б святкувати День захисту дітей за новим календарем державних свят. Проте святкування не відбулися. Натомість сьогодні говорять про наслідки російсько-української війни щодо дітей:

щонайменше 668 дітей загинуло

2253 дитини було поранено

Понад 19500 дітей викрадено країною-агресором.

Українська громада Барселони та всі небайдужі вийшли сьогодні, щоб ще раз нагадати про злочини росії та вшанувати памʼять загиблих.

Дякуємо всім, хто долучився.

І закликаємо — не мовчіть! Ворога треба гнати геть звідусіль, всіма способами.