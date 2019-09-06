У Чорткові створюють дивовижний мурал на честь відзначення 120-ї річниці пожежно-рятувальної служби

17 вересня з’явиться стінопис на одній зі споруд пожежно-рятувальної частини Чортківського району (ДПРЧ-6), яка цьогоріч святкуватиме 120-ту річницю створення пожежної служби в Чорткові, – про це інформує Чортків.City.

У Чортківському краєзнавчому музеї збереглися історичні відомості про те, що в місті пожежна служба, так звана «Straz pozarna», існує з вересня 1899 року. Отож, команда «еменесників» вирішила покреативити та оновити зовнішній вигляд однієї частини споруди до відзначення значимої дати. Отож, на стіні вежі (в минулому – оглядової, а тепер – адміністративного корпусу) малюють величезний мурал.

Довідково: мурал — це один із різновидів монументального і декоративного малярства, що виконується на стіні.

Над ним працюють майстри-художники: чортків’янин Василь Білик (мистецький псевдонім «Кіт Васька»), Тарас Римарчук (родом із Кам’янця-Подільського), Олександр Головко (фотограф), Володимир Вівчар (уродженець Пробіжної).Четверо друзів, об’єднались у невеличку команду, під назвою «Чорна ізолента».

«Одного разу мій товариш, який служить пожежником, – розповідає Василь Білик, – запропонував нам, так би мовити, створити щось неординарне в художньому плані до ювілею пожежної частини. Пропозицію підхопили миттєво. Та ще й спогади дитинства спонукали до цього. Адже від народження живу в будинку поруч із частиною. Завжди пацанами через огорожу із захопленням спостерігали за пожежниками – цими мужніми і відважними чоловіками. Тоді складалося враження, що вони непідступні, закриті від зайвих очей. Проте тепер, коли познайомилися ближче, нас приємно вразила щира відкритість кожного з рятівників. І, направду, захотілося створити щось надзвичайне, що відразу кидатиметься в очі.Та й робота за приємним спілкуванням ладиться швидше й з насолодою».

Автором всієї цієї концепції є власне Василь Білик, звичайно ж, як мовить, деякі корективи в ескізи вносили студійні колеги. До речі, це далеко не перша робота команди «Чорна ізолента». Їхньому пензлю належить і художній меморіал, створений в пам’ять загиблого героя Ільяшенка Романа.

Сподіваються художники, що у Чорткові такий мистецький витвір буде не останнім. Розміри стінописа – вражаючі: 16 м у висоту, більше 5-ти м у ширину, плюс ще бокові сторони, загалом – близько 180 метрів квадратних. До речі, мурал твориться абсолютно на волонтерських засадах, фарбу і все необхідне надали теж благодійники. Із захопленням «еменесники» спостерігають у вільні від роботи хвилини за роботою молодих, та напрочуд талановитих художників.

«Відрадно, що хлопці, – мовляв начальник Чортківського районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Закалов, – з великим бажанням підхопили ідею створення муралу й залюбки втілюють її в життя, затрачаючи власний час (адже вже певний період художньою командою працюють у Лондоні); тішимося, що на стінах в насичених барвах передаватимуться вражаючі моменти нелегкої та доволі небезпечної служби пожежно-рятувальників. Запрошую всіх бажаючих 17 вересня на День відкритих дверей нашої частини, в часі якого відбудуться урочистості з нагоди відзначення ювілейної дати існування пожежної служби в Чорткові».

Фото Тетяни ЛЯКУШ.