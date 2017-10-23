Сергій Притула: «На жаль, українське суспільство хоче, щоб йому показували лайно»

23 вересня телеведучий Сергій Притула виступив перед студентами Національного університету «Львівська політехніка». Лекція відбулася в рамках програми «Інтернет речей» цього вишу і являла собою відповіді на запитання студентів. Загалом зустріч тривала 2,5 години замість запланованих півтори й охопила широке коло питань. «Детектор медіа» публікує відповіді на ті з них, які стосувалися медіа.

— Розкажіть, будь ласка, про зміни в українській журналістиці за останні роки.

— Журналістика стала відкритішою — це очевидно. На відміну від часів президентства Януковича, тепер журналістам дозволяють аж занадто багато. Ми вже проходили цей етап за часів правління Віктора Ющенка, який дозволив робити все, що вони хотіли. Журналісти, які працювали за Кучми, Януковича, боялися зайвий раз щось сказати. А коли «Українська правда» опублікувала інформацію про те, що син Ющенка їздить на дорогому BMW, рейтинги Президента різко впали. Журналісти в ті роки так розійшлися, що коли після Ющенка до влади прийшов Янукович, вони за інерцією ще трошечки «погавкали», але їм дуже швидко позакручували гайки. Тепер в української журналістики відкрилося нове дихання. Наразі в Україні відсутня якась домовленість між ЗМІ та політиками. Правила гри ще не випрацювані остаточно.

— Хто, на вашу думку, є нині лідером думок у країні? Та яким має бути цей opinion leader?

— В Україні тепер багато таких людей, в основному це блогери. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Завдяки соціальним мережам українці отримали платформу для висловлення власних думок. Я знаю блогерів, які прийшли в політику із соціальних мереж. Але проблемою українського політикуму та ЗМІ була й залишається відсутність української еліти. Бракує «батька нації», людини, яка би вийшла і задали тренди. Не вистачає людей, які би показували, що українська — це модно. У нас немає яскравих лідерів, але я сподіваюся, що вони ще вчаться в якомусь львівському політесі.

— Що змінилось у мовному питанні в медіасфері? Та коли Україна стане принаймні на 70 % україномовною?

— А в нас у країні немає проблеми мовного питання, пов’язаного з розвитком української мови чи утисками російської. Вони прекрасно співіснують. Нагнітання ситуації раніше відбувалося завдяки політикам, які раз на чотири-п’ять років перед виборами в черговий раз виймали картку мовного питання для того, щоб мобілізувати свій електорат. На жаль, тепер люди роблять це самостійно.

Однозначно, має бути колосальна підтримка державою української мови. Людина не може працювати чиновником без знання мови країни, яка платить йому зарплатню. Звісно, мовне питання позначається на медіасфері. Попит породжує пропозицію — не варто про це забувати. Моцні україномовні люди потрібні в тій чи іншій сферах. Але коли розповідають про утиски в Україні тієї чи іншої мови — мені смішно. До прикладу, мене ніхто не утискав та не просив перейти на російську. Я просто дуже добре виконую свою роботу. Вона подобається людям, а це демонструє мою конкурентоспроможність. На концерти до нас із «Вар’ятами» приходять російськомовні — головне, що вони розуміють наш гумор українською.

Не потрібно розказувати людям, якою мовою вони мають спілкуватися. У нас є Конституція, в якій чорним по білому написано, що «кожна людина має право розмовляти тією мовою, яку вважає за потрібну». Це особиста справа кожного. І мені абсолютно байдуже, як людина говорить у магазині, на вулиці чи з колегою. Виняток — чиновники, на роботі вони зобов’язані спілкуватися українською.

— Чи припинить Новий канал транслювати «Мою прекрасну няню», «Вороніних» та «Букіних» із українським перекладом?

— Новий канал не перестане показувати «Мою прекрасну няню» та інші названі серіали. У нас немає такої кількості контенту вітчизняного виробництва, щоб оперативно «запхати цю дірку». Нещодавно я й сам «прозрів»: виявляється, ця «Няня» починається о 7:00 і транслюється до 18:00. Це 11 годин щодня. Де ви знайдете цих 11 годин українського контенту, який можна поставити п’ять днів на тиждень? Тому найближчим часом я не бачу перспектив на зміну «Няням» та «Букіним». Та й загалом ситуація не дуже втішна. Донедавна двоє моїх керівників — гендиректор і генпродюсер каналу — постійно хотіли, щоб у моїх проектах була якась грязюка. Я розумію їхнє прагнення. На жаль, українське суспільство хоче, щоб йому показували лайно. Хоча його ніхто не нав’язує, особливо молодим людям. Особисто я не можу дивитися таке вишукане лайно. Мене вистачило на три секунди під час перегляду «Києва вдень та вночі», аби мені стало все зрозуміло. У мене є проект «Суперінтуіція» і щороку з керівництвом каналу в нас баталії за якісний контент. Я не можу вгадувати трансвеститів чи людей, які давлять дупою лампочки. Маю трохи гідності, тому не можу це вести — стає огидно.

— Тепер осінь, пора виходу нових передач на телебаченні. Чого чекати від Сергія Притули цього року?

— Щодо особисто моєї осені, то з 1 листопада в ефір вийде другий сезон «Вар’яти шоу». У серпні ми з хлопцями відзняли 9 епізодів по 1,5 години. Тепер я якраз займаюся чорновим монтажем передачі. У грудні вийде новий сезон «Суперінтуіції», але оновленої. Відзняли кілька передач із талановитими дітками та українцями. Написали сценарій фільму, тепер адаптуємо вже третій серіал за рік (перекладаємо з російської на українську без втрати гумору). Я страшенно люблю свою роботу на Новому каналі і ще купу всього, тому доводиться менше спати.

Фото: Аліна Величко