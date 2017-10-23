Помер відомий український хореограф Ігор Николишин з Тернопільщини

Відійшов у вічність відомий український хореограф Ігор Николишин – заслужений працівник культури України, викладач Теребовлянського вищого училища культури.

Пішла з життя людина, чий внесок у розбудову хореографічного мистецтва важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота на посаді викладача Теребовлянського вищого училища культури, художнього керівника ансамблю народного танцю «Любисток».

Передчасна смерть Ігоря Олексійовича – це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег, усього мистецького співтовариства.

Світла пам’ять про Ігоря Николишина назавжди залишиться у серцях всіх шанувальників його неповторного таланту.

Вічна пам’ять…

Довідка.

Ігор Николишин народився 25.07.1962 р. у м. Рогатин Івано-Франківської області. Закінчив місцеву школу. У 1977-1980 рр. навчався у Теребовлянському культосвітньому училищі (тепер – Теребовлянське вище училище культури). 1980-1984 рр. — навчання у Київському інституті культури ім. О.Корнійчука (хореографічний факультет). Із 1986 р. викладав хореографічні дисципліни у Теребовлянському вищому училищі культури, де заснував і керував народним ансамблем танцю “Любисток”. Заслужений працівник культури України. Деякий час був художнім керівником ансамблю народного танцю обласної філармонії “Надзбручанка”.

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